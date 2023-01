A Magirus geralmente é usada para conter incêndios de grandes proporções ou em locais de grande altitude, bem como atuar no resgate em alturas elevadas. Historicamente, Rondonópolis já registrou grandes incêndios e a falta da escada Magirus à disposição do Corpo de Bombeiros da cidade causava preocupação caso uma ocorrência assim acontecesse.

A escada Magirus é um dos principais equipamentos para o combate de incêndios e resgate em grandes alturas. Rondonópolis está sem a autoescada desde que o equipamento quebrou há cerca de dois anos e foi levado para Cuiabá. Em junho do ano passado, o Corpo de Bombeiros havia informado que o Governo do Estado contratou uma empresa para fazer a manutenção da escada.

Depois de mais de dois anos, a autoescada mecânica, conhecida como Magirus, deverá ser entregue ao Corpo de Bombeiros em Rondonópolis ainda hoje (20). Conforme afirmou o comandante do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Rondonópolis, coronel BM Fabrício Gomes Costa, a escada já recebeu a manutenção necessária e está pronta para atender as necessidades do Corpo de Bombeiros na região.

Além disso, Rondonópolis conta com uma quantidade cada vez maior de edifícios residenciais e comerciais altos, o que torna ainda mais necessário que a escada esteja à disposição do Corpo de Bombeiros. Sem a escada, Rondonópolis e região estavam expostas ao risco de precisar do equipamento e não tê-lo.

A Magirus já foi usada em Rondonópolis em algumas ocasiões, como em julho de 2009, quando um curto-circuito na fiação elétrica provocou um incêndio em duas lojas da região central da cidade, que destruiu completamente as lojas localizadas na Avenida Marechal Rondon, e no caso do incêndio do Atacadão, ocorrido em 2017.

Nos dois casos, o equipamento foi fundamental para controlar e debelar o fogo, deixando claro a sua importância para a segurança da população.