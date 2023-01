1 de 2

Moradores do distrito da Nova Galileia, distante cerca de 40 quilômetros do centro urbano de Rondonópolis, procuraram o Jornal A Tribuna, ontem, para denunciar problemas com a falta de energia elétrica recorrente e a demora no atendimento da empresa Energisa, concessionária responsável pelos serviços no Estado.

De acordo com Suely Maria Pires, que é vice-presidente da Associação de Moradores, o distrito, assim como outras comunidades rurais, são vítimas do descaso da companhia há algum tempo.

Porém, no período chuvoso, a situação fica mais crítica, com quedas constantes da energia elétrica que levam os moradores a amargarem prejuízos com a perda de alimentos na geladeira ou até por eletrodomésticos queimados.