Logo após a eleição do presidente Lula (PT) no ano passado, o prefeito José Carlos do Pátio (PSB) declarou para a imprensa que queria ter os petistas fazendo parte da sua gestão.

No entanto, esse desejo externado pelo prefeito rondonopolitano ainda não se tornou realidade e tudo indica que esta aliança, que é buscada por Pátio pensando também no pleito eleitoral de 2024, está longe de acontecer.

Pátio já trabalha o fortalecimento do seu fiel escudeiro, o presidente do Sanear, Paulo José Correia (PSB), para ser o candidato do seu grupo político para a sua sucessão na disputa eleitoral do próximo ano.

O ingresso do PT fortaleceria o seu projeto e também traria para mais próximo de si o presidente da Câmara, o vereador Junior Mendonça, que foi eleito contra a vontade do Pátio e tem declarado que trabalhará para Casa de Leis resgatar a sua condição de Poder independente e não voltará, pelo menos em sua gestão, a ser chamada de “Puxadinho do Paço Municipal”.

Ontem, o presidente estadual do PT, deputado Valdir Barranco, externou os descontentamentos dos petistas mato-grossenses e disse, com todas as letras, que o prefeito José Carlos do Pátio não teria cumprindo o acordo firmado com o Presidente Lula no sentido de fortalecer a sua candidatura no estado, na eleição do ano passado.

Segundo Barranco, Pátio teria se comprometido a reforçar em Mato Grosso a Federação Brasil da Esperança, que é formada por PT, PV e PCdoB. Porém, o prefeito, que ensaiou trocar o Solidariedade pelo PV, acabou ingressando com o seu grupo político no PSB do deputado Max Russi, que foi contrário à formação da Federação e trabalhou pela reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) e do governador Mauro Mendes (UD).