Ele também denunciou que as construtoras estão entregando para o município as obras sem o plantio de grama correto ou até mesmo sem. Com isso, logo os locais ficam tomados pelo mato, gerando transtornos para os moradores.

Ele também ressaltou que o município precisa fazer limpeza de áreas públicas nos bairros da cidade que estão tomadas pelo mato, trazendo transtornos para os moradores.

DAR O EXEMPLO

Segundo ele, o Município precisa dar exemplo para cobrar que os munícipes façam a limpeza de seus terrenos. “Como a Prefeitura vai cobrar, multar as pessoas que estão com terrenos sujos, se ela não limpa as suas áreas? Tem áreas do Município que tem cinco anos que não foram limpas”, criticou Beto do Amendoim. “Primeiro temos que cuidar da nossa casa para a gente ter o direito de cobrar do cidadão limpar as suas áreas”.