“Todo ano tem que atualizar esses valores. Quando isso não é feito e acumula cinco, dez anos, fica aquele valor grande e a população costuma reclamar muito. Isso é uma obrigação do Município fazer”, esclareceu o vereador Reginaldo Santos (SD), líder do prefeito na Câmara.

O índice de correção do IPTU foi definido em forma de Decreto, que corrigiu a Planta de Valores Genérica dos Terrenos e Construções e foi assinado pela secretária municipal de Governo, Ione Rodrigues dos Santos, e pelo procurador Rafael Santos de Oliveira, tendo sido publicado no Diário Oficial (Diorondon) de 30 de dezembro passado.

Os proprietários de imóveis da cidade devem receber os seus carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) deste ano com um aumento de 5,97%, que é equivalente à correção da inflação do ano passado.

AUMENTO DO ANO PASSADO

No início de 2022, a Prefeitura enviou uma série de projetos para a Câmara que previam a correção do valor do IPTU cobrado por metro quadrado em vias públicas e bairros onde o valor venal dos imóveis estava bem acima dos valores considerados pelo Município para o cálculo do valor do imposto.

Houve também a correção da pontuação dos imóveis, que leva em consideração o tipo de material usado nas construções e o próprio tipo das construções, o que também gerou uma elevação do valor do IPTU nas construções de alto padrão.

Tudo isso gerou muito reclamação por parte dos proprietários desses imóveis que tiveram o valor do seu IPTU majorados e os projetos só foram aprovados na Câmara depois de muita discussão e alguns recuos da bancada governista.