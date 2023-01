Anunciada pelo Município em 2013, ainda na gestão do ex-prefeito Percival Muniz, a obra do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), no bairro Vila Rica, que hoje passou a ser chamada de Complexo Social Padre Lothar, segue empacada e sem perspectivas de ser concluída quase 10 anos depois. Atualmente parada, a obra deve passar por uma nova licitação.

Um processo administrativo da Prefeitura foi concluído esta semana e a empresa Edificadora Catarinense de Obras, que foi contratada para finalizar a obra, foi multada em pouco mais de R$ 900 mil e impedida de contratar com o poder público pelo prazo de dois anos.

O processo administrativo concluiu que a empresa não cumpriu o contrato para finalizar a obra do complexo social, tendo concluído somente 1,36% dos serviços que estavam previstos para a obra.