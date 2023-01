Nem mesmo a casa do próprio chefe da Defesa Civil ficou de fora. “Em 23 anos que moro na mesma casa, nunca tinha entrado água, mas foi tanta chuva que não escoou tudo”. A casa dele fica no Jardim Liberdade.

Nem mesmo a casa do próprio chefe da Defesa Civil ficou de fora. “Em 23 anos que moro na mesma casa, nunca tinha entrado água, mas foi tanta chuva que não escoou tudo”. A casa dele fica no Jardim Liberdade.

O chefe da Defesa Civil, João Mototaxi, lembra que a água invadiu umas 50 residências, a maioria na região do Jardim Ipanema e da região do Bairro São Francisco, onde estão os córregos Patrimônio e Bambu. “Ali, teve caso da família perder tudo”. A água baixou cerca de duas horas depois da chuvarada.

Apesar das fortes chuvas dos últimos dias, o nível do Rio Vermelho está abaixo do normal para este período. Segundo a Defesa Civil, o rio estava ontem com 2,80m, ante 4,50 m medido no início de janeiro de 2022.

NÍVEL DO RIO

O Rio Vermelho está abaixo do nível para este período. No ano passado, já estava com volume de água superior a 4 metros. A explicação é a baixa quantia de água no Pantanal e falta de chuva na nascente que fica no município vizinho, em Poxoréu.

ENCHENTES

Historicamente, as enchentes acontecem na cidade quando o nível do rio está acima de 5,50m, quando o Vermelho enche e represa o Córrego Arareau que corta a cidade. Contudo, grande parte das residências ribeirinhas, até então suscetíveis a enchentes, foram desapropriadas pelo poder público ao longo dos anos.