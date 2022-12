A população tem até o próximo sábado (10), à meia-noite, para escolher os vencedores do 1º Concurso Audiovisual e Educação Socioambiental de Rondonópolis. A votação popular acontece online, no site do NEABI – UFR.

São 09 produções locais de curtas-metragens amadores que disputam a premiação de R$ 150 mil em dinheiro, distribuídos em três categorias: Sociedade Civil e Professor de Educação Básica; Estudantes do Ensino Médio e Estudantes Universitários. Sendo que o 1º lugar de cada categoria será contemplado com R$ 30 mil, o 2º lugar R$ 15 mil e o 3º colocado R$ 5 mil.

Votação

Cada pessoa pode votar apenas uma vez por categoria. Para isso, basta clicar neste link. Na página também é possível assistir aos vídeos. Todos eles têm duração de até dez minutos, classificação livre e abordam temas sobre problemas ambientais, em diversos aspectos, além da promoção da qualidade de vida na cidade. Os avaliadores consideraram a criatividade, a diversidade de olhares e a inovação narrativa dos autores.

