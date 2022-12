O estudante Vittor Marques Bispo, do Projeto Sorte do Bem, está com a Rifa Solidária, visando arrecadar dinheiro para compra e distribuição de cestas básicas e brinquedos em Rondonópolis.

Na semana passada, já foi feita uma ação no bairro Lúcia Maggi, juntamente com o projeto social Fazer o Bem é Bom, onde houve distribuição de lanche, doces e uma tarde de brincadeiras junto às crianças. Na tarde desta sexta-feira (23), houve a entrega de cestas básicas para o Lar dos Idosos, juntamente com o projeto social Tudo por um Sorriso.

Vittor diz que brinquedos serão doados na semana que vem para crianças de bairros carentes. Além disso, vai ser feita uma festa para crianças visando a comemoração da finalização da campanha, até o final de janeiro.

Ele faz o pedido para que a sociedade possa se engajar no projeto, comprando números da rifa. As pessoas que quiserem participar podem ter mais informações pelo Instagram @sorte_do_bem ou acessar o site www.sortebem.com.br. Cada número sai a R$ 5,00 e o pacote de 10 números, a R$ 2,50 a unidade.

As pessoas que participarem da rifa vão estar concorrendo a um Iphone 13 (1º prêmio), R$ 300,00 em dinheiro (2º prêmio) e R$ 100,00 em dinheiro (3º prêmio).