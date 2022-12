A Polícia Militar, por meio da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar de Proteção Ambiental (CIPMPA), entregou, na manhã desta terça-feira (06/12), a Medalha Mérito Protetor Ambiental, em Rondonópolis. Ao todo, 40 pessoas, entre autoridades, civis e militares, foram agraciados por ações que, direta ou indiretamente, contribuíram para a proteção e conservação das riquezas naturais.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Alexandre Corrêa Mendes, destacou o trabalho desempenhado pela unidade e parabenizou os militares que atuam na região Sul do estado. “A presente comenda é o reconhecimento do trabalho de todos aqueles que, com suas ações, contribuem para proteção e conservação das riquezas naturais do nosso estado”.