Ana Maria Marques é mãe do jovem autista Moisés Marques, com 15 anos, que nasceu prematuro de sete meses. Ela vai realizar a terceira edição do evento “Faça uma Criança Feliz”, que é uma festa de solidariedade de natal para 400 crianças em Rondonópolis, no dia 18 de dezembro próximo, com presentes para todos os participantes, no bairro Maria Amélia, comunidade de extrema necessidade localizada às margens da Rodovia do Peixe.

Na comunidade vivem famílias em barracos improvisados, sem as mínimas estruturas básicas, ocupadas por pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. A decisão de se fazer o evento ali foi motivada pelo fato de Ana ter conhecido pessoas que moram lá e estão trabalhando e estudando para ter um pouco mais de dignidade.

A organizadora já investiu os recursos das suas férias e 13º para adquirir brinquedos, e tem a ajuda de mais duas pessoas para arrecadar fundos e ajudar no dia do evento, mas ainda precisa de aportes e brinquedos para completar o objetivo, por isso está pedindo a ajuda de todos que puderem participar, sensibilizados em ajudar ao próximo, fazendo uma criança feliz, num momento de tanta irradiação de paz, alegria e solidariedade.