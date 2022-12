Após as muitas críticas em relação aos altos valores gastos com o show de comemoração do aniversário do município e da pífia decoração de Natal em 2022, a Prefeitura de Rondonópolis confirmou ao A TRIBUNA que não realizará nenhum evento para a população para comemorar a chegada do ano novo.

Este é o terceiro ano que a Prefeitura não realizará festa com queima de fogos e atrações musicais na virada de ano em Rondonópolis. Nos dois últimos anos, a festa popular, que normalmente vinha ocorrendo no Casario, foi cancelada em função das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

Por outro lado, com saída do período crítico da pandemia, muitas cidades voltarão a organizar festas de revéillon para seus moradores. Para recepcionar 2023, a Prefeitura de Sinop, no norte de Mato Grosso, por exemplo, está preparando um grandioso evento de réveillon, com shows regionais e nacional do cantor Léo Magalhães. O evento será na área interna do Estádio Gigante do Norte, com entrada gratuita.

Em Rondonópolis, a esperança de muita gente era que a Prefeitura pudesse realizar um evento à altura da cidade, para celebrar a chegada do ano novo. O leitor Gabriel Nicacio, por exemplo, entrou em contato com a reportagem demonstrando o desejo que a Prefeitura de Rondonópolis pudesse promover uma queima de fogos em algum ponto de referência local , assim como fazem outras cidades.

“A Prefeitura este ano não caprichou na decoração de Natal e deixou a desejar. Eles podiam compensar isso no ano novo. Não seria legal?”, sugeriu Gabriel via A TRIBUNA.