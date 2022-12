Outro fato que chama a atenção em 2022 é o alto custo do serviço, que custará R$ 395 mil e terá utilidade de poucos dias.

Enquanto a maioria dos empreendimentos e cidades brasileiras passa a dispor desse atrativo no começo de novembro, em Rondonópolis o poder público ainda não anunciou quando o serviço vai ficar pronto.

Com isso, principalmente as famílias mais carentes ficam sem ter para onde levar os filhos nesta época, bem como os lojistas ficam sem um chamariz para atrair clientes para a região comercial.

O quadro vivido por Rondonópolis tem gerado uma enxurrada de críticas por parte da população, que não contemplou até agora as vias públicas ou praças iluminadas.

No ano passado, a decoração natalina contemplou a Praça dos Carreiros, diversas ruas e avenidas da cidade e o centro comercial, com um custo de R$ 180 mil, ainda que a qualidade foi duramente criticada.

O valor deste ano fica ainda mais exorbitante considerando que a decoração está sendo montada apenas na Praça Brasil e em nenhum outro ponto tradicional, como a Praça dos Carreiros, as ruas do Centro e as principais vias da cidade.

Nesse cenário, tem ficado patente a falta de planejamento da Prefeitura de Rondonópolis em se preparar para datas festivas, gerando prejuízos ao erário. O Jornal A TRIBUNA questionou a Prefeitura sobre toda essa situação, mas não teve resposta.