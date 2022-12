A família da médica rondonopolitana Karen Padilha, morta aos 26 anos em um acidente de trânsito acontecido no Entorno do Distrito Federal, fez uma decoração natalina diferente neste ano. O foco foi homenagear as vítimas do trânsito, inclusive a ente querida que morreu em outubro deste ano de forma prematura, deixando muitas saudades.

A mãe da jovem, a empresária Doramy Padilha, montou uma árvore de Natal no consultório do marido, Denner Padilha, repleta de fotos de Karen em diversas fases e momentos da sua vida, como na escola, na igreja, na faculdade, em aniversário, na formatura e como médica. Além das fotos, palavras como luz, alegria e saudades, características marcantes da jovem.

A ideia foi lembrar não apenas de Karen, mas de todas as vítimas do trânsito que também deixaram saudades em seus familiares e não estarão presentes neste Natal. E essa bonita iniciativa da mãe vem sendo compartilhada pela tia da jovem, Coracy Neres, em uma homenagem a todas as mães que perderam seus filhos em acidentes de trânsito.

“A perda de um ente querido é muito dolorosa. Estou falando como tia. Não consigo descrever a dor de uma mãe… Como mudar uma saudade, uma separação? Nesta data tão festiva, tão especial, Karen não está mais aqui. Minha homenagem é para minha irmã e para todas as mães que perderam seus filhos em acidentes”, diz Coracy.

“Essa árvore da imagem foi decorada com muito carinho. Karen era uma pessoa muito alegre, seu sorriso era o seu carro-chefe! Onde chegava, ela brilhava, transmitia luz, iluminava o caminho da gente, tanto da família, como de outras pessoas”, continua a tia na homenagem.

“Sua música vai ajudar muitas pessoas e não vai morrer, porque sempre vai brilhar. Saudade é uma palavra que não sei descrever, mas teremos saudades eternamente de você, Karen!”, finaliza a tia da jovem.

Karen havia se formado em medicina em Brasília (DF) no ano passado e era cantora evangélica, tendo gravado quatro CDs: um instrumental, dois solos e um com o quarteto “Os Primos”.