Em nome dos profissionais, Ezequiel Ângelo também acrescenta que muitos dos médicos que compõem o corpo clínico da Santa Casa também atuam nos serviços de saúde do município de Rondonópolis, como os citados pelo prefeito, a exemplo do Hospital Regional de Rondonópolis, Unidade de Pronto Atendimento de Rondonópolis, Hospital Municipal Cristyan Mary da Silveira Lima (Hospital da Lions), dentre outros.

“Importante destacar que no momento financeiro mais difícil que a instituição atravessou, o corpo clínico, na sua imensa maioria, não se acovardou e trabalhou junto com a gestão da época para equilibrar suas contas, aceitando redução de seus pagamentos da ordem de 20% durante dois longos anos, foi o chamado plano de recuperação, no qual o corpo clínico que aqui está teve importante papel junto a Santa Casa”, destaca.

Os esclarecimentos foram prestados pelo corpo clínico da Santa Casa através de uma nota assinada pelo diretor clínico da instituição, o dr. Ezequiel Ângelo Fonseca Junior, afirmando que as denúncias em questão são uma inverdade e expondo que os médicos da unidade atuam de maneira independente da diretoria em vigência, e sempre buscaram prestar seus serviços com excelência.

Os médicos atestam que as falas do prefeito, dando conta que o corpo clínico da instituição pratica “Cartel” e impede a entrada de novos profissionais em sua composição, são equivocadas e inverídicas.

O Corpo Clínico do Hospital Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis se posicionou nesta quarta-feira (21/12) em relação às declarações dadas pelo prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio, durante entrevista coletiva dada à imprensa na semana passada (15/12).

O diretor clínico destaca que são profissionais comprometidos com a qualidade e com os valores da instituição, que atuam sob protocolos e rotinas alinhados às normativas nacionais e internacionais de qualidade e regulamentação de políticas institucionais, “seguindo sempre as premissas éticas e morais do Código de Ética Médica que orienta o exercício da medicina, em benefício da sociedade”.

Diante de toda situação a que foram expostos pelo prefeito da cidade, os médicos lamentam as declarações dadas pelo mesmo, assegurando que foram infelizes ao tentar macular os médicos pertencentes ao corpo clínico do hospital para buscar seus objetivos outros que divergem da busca de melhorias no atendimento aos pacientes do município de Rondonópolis e região.