A Santa Casa Rondonópolis realizou um procedimento inédito em Mato Grosso, de forma totalmente gratuita para o paciente: a primeira cirurgia oncológica de citorredução com quimioterapia intra-abdominal – HIPEC. O procedimento realizou-se em razão de liminar deferida pelo Poder Judiciário, após ação ajuizada pela Defensoria Pública Estadual. A equipe envolvida na cirurgia foi liderada pelo Cirurgião Oncológico, Eduardo Marques e pelos Cirurgiões Lucas Bertolin, Marcos Albeny, e Rodolfo Borges e dos Oncologistas Clínicos Rogério Simião e Aline Freitas.

A cirurgia de citorredução é a retirada de todo o peritônio, que é a membrana serosa que recobre as paredes do abdômen e a superfície dos órgãos digestivos. Na mesma cirurgia são retirados ainda, tumores visíveis e aplicada a quimioterapia intra-abdominal em altas temperaturas. Daí a participação do nosso Biomédico Perfusionista Fábio Murilo. Ele, em conjunto com os outros especialistas, garantiu com que a cirurgia corresse bem.

“Nosso paciente tem 59 anos e uma doença chamada Pseudomixoma Peritoneal, uma doença que dá dentro da cavidade abdominal e o tratamento indicado é a cirurgia de citorredução, onde tiramos todo o tumor abdominal e depois fazemos a quimioterapia, ainda durante a cirurgia. Esta infusão do quimioterápico de forma quente tem uma ação direta nas células cancerígenas que possam ter restado, apesar da citorredução”, explicou o médico cirurgião Eduardo Marques.

Esse procedimento é a melhor indicação para o tratamento deste câncer raro, que começa na cavidade abdominal, e que acomete apenas 1 em 1 milhão de pessoas por ano. “E foi com o objetivo de trazer ao nosso hospital os tratamentos mais avançados para o câncer, que essa cirurgia foi realizada. Assim poderemos atender muitos outros casos complexos, aplicando o que há de mais novo na medicina e contribuindo na luta contra os cânceres”, destacou Bianca Talita Franco, diretora executiva do hospital.