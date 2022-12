Os torcedores rondonopolitanos pararam na tarde de ontem para vibrar com a Seleção Brasileira que “carimbou o seu passaporte” para as quartas de final da Copa do Mundo 2022, após “atropelar” a Coreia do Sul pelo placar de 4 a 1, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar.

Além da vitória elástica, a boa apresentação da equipe canarinho liderada pelo craque Neymar, que retornou bem da lesão, trouxe de volta a confiança pela conquista do hexacampeonato.

Mais uma vez, muitos bares da cidade ficaram lotados de torcedores na tarde desta segunda-feira para acompanhar a partida contra a Coreia do Sul.

Gabriel Santana foi até um bar no centro da cidade torcer pelo Brasil com um grupo de amigos, pois, segundo ele, “é mais emocionante ver os jogos assim do que sozinho em casa”.

Feliz com a apresentação da seleção, a qual considera como a melhor da Copa até agora, ele disse que não esperava um placar tão elástico.

“Gostei muito da atuação da equipe. Foi melhor do que eu esperava. Eu imaginei que seria dois a um para nós. Mas, o time jogou muito hoje (ontem), fez a sua melhor apresentação até aqui. Só não foi mais poque tirou o pé no segundo tempo”, disse ele.

Gabriel comentou ainda sobre o retorno de Neymar e a sua expectativa sobre a campanha brasileira. “Ele [Neymar] faz bastante diferença. Com ele em campo, o time é outro. Eu creio que vamos ser campeões. Esta Copa tá fácil para o Brasil, nem a França será páreo”, palpitou.

Também confiante de que o Hexa é questão de tempo, Igor Silva é outro torcedor que avaliou que a volta de Neymar foi fundamental para o time reencontrar o bom futebol e se recuperar do susto sofrido pela derrota por um a zero para Camarões, na última partida da fase de grupos, disputada na tarde de sexta-feira.

“O time jogou muito hoje [ontem] e o Neymar faz a diferença nessa equipe”, disse ele, observando que também achou que o placar seria mais apertado. “Mas, hoje [ontem] o time jogou muita bola. Estão deixando a gente sonhar com o hexa, que agora só faltam três jogos para vir”, sentenciou.

Após a derrota para Camarões, embora a seleção tenha entrado em campo com jogadores reserva, o clima que se viu entre os torcedores antes da partida começar era de preocupação.