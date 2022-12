A Prefeitura de Rondonópolis prorrogou, mais uma vez, o decreto de situação de emergência no transporte coletivo local. O decreto 11.259, de 19 de dezembro de 2022, prorroga a situação emergencial até o dia 31 de março de 2023 e, com isso, permite que a Autarquia Municipal do Transporte Coletivo (AMTC) contrate a empresa Cidade de Pedra outra vez para atuar no transporte coletivo local.

Atualmente, a Cidade de Pedra é a responsável por manter o serviço com a contratação de motoristas e fornecimento de bilhetagem eletrônica e atua juntamente com a AMTC.

O contrato atual com a Cidade de Pedra, que teve início em julho deste ano, termina em 31 de dezembro, mas com a prorrogação da situação emergencial feita pela Prefeitura poderá ser renovado até 31 de março do ano que vem. O contrato do Município com a empresa ainda em vigor tem valor de R$ 8,2 milhões.

Segundo informações da AMTC, a licitação para contratar uma empresa para fornecer mão de obra para que a autarquia possa assumir totalmente o serviço de transporte coletivo já foi realizada e um contrato deve ser firmado. A AMTC acredita que, com isso, terá todos os profissionais disponíveis para os serviços a partir de 1º de janeiro, de forma terceirizada.