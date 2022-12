O início da vacinação contra a Covid-19 para crianças com idades entre seis meses e três anos incompletos com comorbidades ou deficiências permanentes foi marcado por baixa procura nas unidades de saúde de Rondonópolis.

A aplicação das doses para este público começou na terça-feira (29) e, conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), até sexta-feira (2), somente 40 crianças receberam imunização.

A baixa procura até o momento preocupa e o superintendente da Vigilância em Saúde do Município, Paulo Padin, reforça que a vacinação é fundamental para proteger as crianças contra os agravos da Covid-19.

“Estamos vivendo um momento preocupante, com aumento de casos de Covid-19. Seria importante que todas as crianças se vacinassem. Mas, infelizmente, ainda temos muita resistência”, lamentou.

“Não precisa ter medo, levem seus filhos aos postos de saúde para serem imunizados. A vacina é segura, autorizada pela Anvisa e com a recomendação do Ministério da Saúde”, completou o superintendente.

Rondonópolis tem 1.914 crianças estimadas na faixa etária de seis meses a menores de três anos aptas a receber o imunizante.