Mais de 200 cartinhas aguardam adoção em Rondonópolis na campanha “Papai Noel dos Correios”, que há 33 anos realiza sonhos de crianças em todo o Brasil.

A adoção de cartas e a entrega de presentes segue em Mato Grosso até o dia 24 de dezembro, véspera de Natal. No geral, mais de 1,6 mil cartas já foram adotadas em Mato Grosso, mas 8.396 cartinhas aguardam por madrinhas e padrinhos no estado.

Ao longo dos anos, o Papai Noel dos Correios, com o apoio dos empregados, padrinhos e madrinhas de todo o país, já atendeu mais de 6 milhões de cartinhas. A ação começou por iniciativa dos empregados dos Correios, que doavam presentes às crianças que escreviam cartinhas endereçadas ao Papai Noel.

Com o passar dos anos, a ideia se tornou uma campanha que reúne esforços da empresa e da sociedade na adoção de milhares de cartas com pedidos de crianças em situação de vulnerabilidade social.