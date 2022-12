O projeto da LOA prevê para o próximo ano o maior orçamento da história do município, cerca de R$ 2,1 bilhões. O montante recorde vai permitir que a Prefeitura faça importantes investimentos no Município.

“É importante a participação da população nas audiências. É a oportunidade que o cidadão tem para falar e opinar sobre as demandas da sua região, além de obter informações sobre o planejamento de investimentos do município para o próximo ano”, disse o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Casa de Leis, Adonias Fernandes (MDB).

Além desta de hoje, está programada para acontecer uma outra audiência pública no próximo dia 15 de dezembro, no mesmo horário, na Associação de Moradores do Jardim Iguaçu.

Começam hoje (8), a partir das 19h, na Escola Estadual Odorico Leocádio da Rosa, localizada no Jardim Belo Horizonte, as audiências públicas da Câmara Municipal para debater a Lei Orçamentária Anual para 2023, que deve ser votada até o dia 20 de dezembro, conforme determina a legislação.

DEMANDAS NECESSÁRIAS

Ele adiantou que pretende aproveitar as audiências para abrir a discussão sobre a necessidade de construção de escolas municipais para melhor atender as regiões da cidade, já que está em andamento o processo de redimensionamento pelo qual o estado está fechando suas turmas de 1º ao 5º ano do ensino fundamental e direcionando esses alunos para unidades da rede municipal.

“É um processo que está em andamento e queremos aproveitar as audiências para discutir a necessidade de se construir mais escolas para melhor atender esta nova realidade”, assinalou o emedebista.

Conforme já divulgado pelo A TRIBUNA, Adonias adiantou também que, com o orçamento recorde de mais de R$ 2,1 bilhões previsto para 2023, pretende iniciar discussões no sentido do município investir em obras estruturantes de mobilidade urbana.

O parlamentar citou a necessidade de construção de trincheiras ou viadutos em alguns locais como na região do cruzamento da Avenida Presidente Médici e a Avenida Ary Coelho, no cruzamento da Avenida Lions Internacional com a Rua Fernando Correa da Costa e na Avenida dos Estudantes na rotatória de acesso ao Anel Viário.

“São obras que trariam melhoria na mobilidade e devem começar a ser pensadas e feitas”, frisou o vereador, observando a necessidade de se discutir também a construção de viadutos sobre a travessia urbana para atender diversos bairros da região Salmen. “Precisamos fazer também esta discussão. Hoje, só temos um viaduto para atender os moradores de bairros que ficam do outro lado da via. É uma região que vem crescendo muito”.