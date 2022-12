Mais uma vez, a decoração natalina será instalada nos logradouros públicos de Rondonópolis em cima da hora. Enquanto muitas cidades e empreendimentos já estão com a iluminação especial desde o começo de novembro, o poder público deve começar esse serviço somente na próxima semana. O atrativo custará aos cofres públicos R$ 395 mil.

Nos últimos anos, vem gerando muita reclamação a demora do Município em instalar a decoração de fim de ano para os logradouros públicos. Teve ano que a administração chegou a instalar o material faltando quase 10 dias para o Natal, o que acaba sendo um gasto relativamente alto para ter utilidade por curto período.

Outra crítica nos últimos anos vinha sendo em relação à pouca atratividade da decoração natalina instalada pela Prefeitura de Rondonópolis, com materiais de baixa qualidade e baixa luminosidade. Assim, em muitas vias, o público, muitas vezes, nem percebia que havia enfeites natalinos. Inclusive, nos dois outros últimos anos a decoração de Natal na cidade era praticamente a mesma, sendo reaproveitados de um ano para o outro.

Desta vez, a Prefeitura anunciou que a empresa contratada para a decoração especial de fim de ano na cidade será a Jaguatirika Produções e Entretenimento, devendo ornamentar praças, ruas e avenidas e outros locais públicos e sendo responsável ainda pela desmontagem e manutenção corretiva. A licitação ocorreu em 1º de dezembro, mas somente agora o resultado foi divulgado.

A decoração natalina é uma reivindicação também dos lojistas, pois ela ajuda a atrair as pessoas para o centro comercial e, consequentemente, fomenta as vendas, mas ultimamente, diante da simplicidade do atrativo, não vinha surtindo efeitos práticos.