A eleição para escolha da nova diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur) foi realizada nesta quinta-feira (8/12). Os servidores foram às urnas e confirmaram a única chapa inscrita para o pleito: Seriedade, Experiência e Ação, composta por servidores públicos liderados pela professora e atual presidente do Sispmur, Geane Lina Teles.

Quase 1.300 servidores públicos municipais compareceram hoje às urnas disponibilizadas para a eleição do Sispmur, sendo que a chapa inscrita foi reconduzida por 90,5% de votos “sim”. A apuração ocorreu após o término da votação, na sede do Sindicato. Os eleitos comandarão a entidade durante o triênio 2023/2025, que inicia em janeiro próximo.

Eleita para o terceiro mandato, Geane avalia que, por ser chapa única, o resultado mostra que a rede municipal respeita a sua diretoria, tanto que não quiseram ter chapa concorrente no pleito. Em relação ao contingente que foi às urnas, analisa que, por não ser uma obrigação ou imposição, demonstra que os servidores o fizeram simplesmente para exercer seu direito ao voto.

Geane externa que a recondução para a gestão do Sispmur também sinaliza a aprovação da diretoria do sindicato. “Sinto-me abraçada pelo servidor público”, afirmou ela, observando que 2022 foi um ano de muitos enfrentamentos com a gestão pública, onde nem sempre foi possível lograr êxito. “A administração pública está sucateando o serviço público em Rondonópolis”, lamentou.

Nesse contexto, a presidente reforçou que, mesmo com as dificuldades frente a política da atual administração pública, o Sispmur tem evidenciado que é pró-servidor, tendo como objetivo final o bem comum do serviço público. “Nós estamos lutando para o barco do servidor não afundar”, reforçou para a reportagem do A TRIBUNA.

Na nova chapa eleita, o vice-presidente é o Gerson Ferreira P. Junior.