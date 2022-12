Muito vem sendo falado nos últimos dias do aumento no número de casos de Covid-19 em várias partes do Brasil. A situação levou algumas cidades a retomarem o uso de máscaras em alguns locais e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) voltou a tornar obrigatório o uso da máscara em aeroportos e voos no país.

Mato Grosso também recomendou que a máscara volte a ser usada em ambientes escolares e em locais fechados com aglomeração e pouca ventilação. A preocupação é que uma nova onda da doença ganhe força.

Em Rondonópolis, levantamento do A TRIBUNA junto aos dados do boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde mostra que, realmente, ocorreu um significativo aumento no número de casos da doença registrados em novembro. Contudo, a média diária de novos casos segue baixa na cidade.

Os dados apontam que, em novembro, foram confirmados em Rondonópolis 132 novos casos de Covid-19. Em comparação com o mês de outubro, que teve 28 casos da doença registrados, o aumento ultrapassou os 371%. A média diária registrada em outubro foi de 0,9 casos, enquanto que em novembro, passou para 4,4 casos diários da doença.