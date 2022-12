Com 69 anos de fundação político-administrativa, Rondonópolis viveu muitos avanços nos últimos anos. Terceira maior cidade de Mato Grosso, Rondonópolis se consolidou como segunda economia do Estado e como polo regional em várias áreas, como na saúde e na educação.

Em uma década, a população cresceu mais de 22% – subiu de 195.476 habitantes em 2010 para 239.613 em 2021 – a economia deslanchou, fazendo com que o Produto Interno Bruto (PIB) do Município mais que dobrasse no período, passando de R$ 4,516 bilhões em 2009 para R$ 11,342 bilhões em 2019, o que coloca a cidade entre as 100 maiores economias do Brasil atualmente.

Nesta última década, a cidade acabou se consolidando como polo de referência na região com a ampliação dos serviços de saúde, passando a contar com novos hospitais, com tratamento para câncer, com oferta dos mais diversos tipos de cirurgias, entre elas, cardíacas e neurológicas.

Na educação, os avanços foram significativos com a criação da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) e com a vinda de turmas especiais da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat). Muitas novas escolas e creches públicas foram construídas. Ampliação que também ocorreu no setor privado.

Na infraestrutura, as mudanças também foram destaque. O Município, que até alguns anos contava com a maior parte dos bairros sem pavimentação, hoje tem mais de 90% de sua área urbana pavimentada, e obras continuam sendo feitas.

Além disso, atualmente, praticamente 100% da população tem acesso à água tratada e a saneamento básico, o que colocou Rondonópolis em destaque na área no Centro-Oeste.

Na área social, melhorias importantes podem ser destacadas, com a ampliação do acesso à moradia para a população de baixa renda com a construção de inúmeros residenciais sociais. Os serviços públicos foram ampliados e a população passou a ter mais acesso à educação e saúde.

Na economia, com a contribuição da chegada da ferrovia, Rondonópolis passou a vivenciar uma significativa expansão da construção civil, com o aquecimento do mercado imobiliário, transformando o setor da construção civil como um dos que mais cresce e mais gera empregos em Rondonópolis nestes últimos anos.

O Município se consolidou como maior exportador e importador de Mato Grosso e também como cidade do interior que mais gera empregos no Estado.