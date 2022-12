1 de 3

Maior e mais importante cidade do interior de Mato Grosso chega aos 69 anos de emancipação político-administrativa neste sábado, 10 de dezembro.

Rondonópolis inspira composições de diferentes estilos de artistas locais, que alinham os seus versos na trilha do pertencimento, das belezas naturais, do seu povo acolhedor e do seu rio de águas avermelhadas, que é um dos símbolos marcantes da cidade que tem o nome em homenagem ao desbravador dos sertões mato-grossenses, o Marechal Rondon.

Por meio do decreto no 3.764, de 09 de dezembro de 2003, Rondonópolis tem um hino oficial, que foi composto por Aires José Pereira, Elias da Silva e Sebastião Assis de Carvalho.

Mas, tem uma outra canção popular que se tornou também música símbolo de Rondonópolis, inclusive por força de Lei proposta pelo ex-vereador Ananias Filho.

Composta pelo ex-vereador Olímpio Alves em parceria com um colega bancário que morou na cidade nos anos 80, chamado Gesnne Tibiriçá (in memorian), a canção “Rondonópolis” caiu no gosto popular e teve sua primeira gravação nos anos 90.

Como ponto de partida, conta a história de alguém que desde menino ouviu falar de uma terra muito boa e quis o destino que fosse um dia morar. Na canção, fala do Rio Vermelho que também corre no seu coração, Rondon, Rosa Bororo e suas lindas mulheres.

Ele conta que a canção surgiu ao encontrar um poema do amigo. “Eu me encantei com um de seus poemas, que tinha só quatro linhas: ‘Roo, eu descobri sou seu irmão, também corre um Rio Vermelho dentro do meu coração’”, contou, acrescentando que a partir daí eles fizeram em parceria a construção da canção, com alteração do poema original da palavra Roo para Rondonópolis.

Filho de músicos, o radialista e cantor conhecido da noite rondonopolitana, Anselmo Oliveira, também compôs algumas canções para declarar todo o seu amor à terra que o recebeu quando ainda tinha três meses de vida, em 1965. A sua canção mais conhecida é em ritmo de rock blues: “Rondonopolitano”. Ele tem também um reggae “Raios de Sol”, que fala da cidade.