“Precisamos pensar grande, como é a nossa cidade. Investir em obras estruturantes para o trânsito. A nossa frota de veículos não para de crescer, está hoje já na casa dos 200 mil somente a da cidade. Sem contar os veículos flutuantes que vêm de outros municípios da região utilizar os serviços daqui. Então, se não começarmos a fazer isso agora, a cidade seguirá aumentando a população, a sua frota crescendo e com praticamente as mesmas ruas que a tinha quando começou. E o nosso trânsito ficará cada vez mais caótico”, ressaltou Adonias.

“São obras que trariam melhoria na mobilidade e ajudariam dar mais segurança ao trânsito. Por isso, devem começar agora a ser pensadas e feitas”, afirmou o vereador Adonias Fernandes (MDB) ao Jornal A TRIBUNA, ao comentar sobre as discussões do orçamento recorde previsto para o próximo ano.

Entre os projetos para dar maior fluidez no trânsito, mais segurança e redução de acidentes, estão a construção de viadutos ou trincheiras para atender a Avenida Presidente Médici com a Rua Ary Coelho, Rua Fernando Correa com a Avenida Lions Internacional (nas proximidades da Ponte Aroldo Marmo), Avenida dos Estudantes com Anel Viário, avenida Bandeirantes com a MT-130 e Anel Viário, entre outros locais.

Com 200.235 veículos, Rondonópolis conta com a proporção de 0,83 veículo por habitante, quase um veículo por habitante, considerando a estimativa populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2021, que aponta a cidade com 239.613 habitantes.

Em horários de pico, atualmente, é difícil não perder um tempo considerável e também a paciência em trajetos de deslocamentos pela cidade, que já conta com uma frota de mais de 200 mil veículos em circulação, segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) divulgados em agosto deste ano.

Com o orçamento recorde previsto para o próximo ano superior a R$ 2,1 bilhões, que apresentou mais um crescimento expressivo, superior a mais R$ 530 milhões em comparação ao de 2022, está na hora do município planejar ações e investimentos em obras estruturantes, como construções de pontes, viadutos e trincheiras, para que a cidade evolua em mobilidade.

A mobilidade urbana é hoje um dos principais desafios de Rondonópolis, que completa 69 anos de emancipação político-administrativa no próximo dia 10 de dezembro e com a sua população se aproximando dos 250 mil habitantes. A cidade necessita de urgentes intervenções do poder público para trazer maior mobilidade e destravar os gargalos no trânsito.

“Tem sido uma bandeira nossa na Câmara. O município precisa criar uma estrutura cicloviária que possibilite o ciclista pedalar com mais segurança. Isso contribuirá para que mais pessoas utilizem bicicletas, contribuindo assim também para melhorar o trânsito, já que uma bicicleta a mais pode ser um carro a menos nas ruas”, assinalou o vereador emedebista.

Também do MDB, o vereador Investigador Gerson, que é lotado na Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (Delatran), avalia que passou da hora de Rondonópolis olhar com mais atenção à questão da mobilidade urbana. Segundo ele, os investimentos feitos pelo município nesta área não condizem com o tamanho do orçamento do município.

“Passou da hora da prefeitura fazer obras estruturantes para melhorar a mobilidade urbana da cidade. É preciso olhar com outros olhos, pensar grande, pensar o futuro de Rondonópolis, que não é mais aquela cidade de 20, 30 anos”, comentou Gerson, acrescentando que é uma “necessidade urgente se abrir novas vias, construir pontes, viadutos e trincheiras”.

Conforme ele, Rondonópolis figura entre uma das cidades mais violentas no trânsito. Por isso, que com este orçamento que tem, passando dos R$ 2 bilhões, é fundamental o município investir em obras estruturantes, como a construção de uma trincheira, por exemplo, no cruzamento da rua Fernando Correa com a avenida Lions ou ainda no da avenida dos Estudantes com o Anel Viário.

“Temos alguns gargalos na cidade. Estes pontos, que já fizemos indicações, necessitam de obras estruturantes de mobilidades urgentes para dar fluidez e mais segurança para quem transita”, afirmou o vereador.

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

O orçamento de Rondonópolis, que tem prazo para ser votado até 20 de dezembro, terá duas audiências públicas para debater a Lei Orçamentária Anual (LOA) 2023 com a população.

No dia 8 de dezembro acontece a primeira audiência na Escola Estadual Odorico Leocádio da Rosa, no Jardim Belo Horizonte. Já a segunda será realizada no dia 15 de dezembro, na Associação de Moradores do Jardim Iguaçu.