Os pais dos alunos das séries iniciais (1º ao 5º ano) que estudam na Escola Sagrado Coração de Jesus também devem entrar com mandado de segurança coletivo na Justiça para garantir que seus filhos continuem matriculados na unidade escolar.

A decisão foi tomada, mesmo com a aprovação, ontem, na Assembleia Legislativa, do Projeto de Lei 844/2022, de autoria do deputado Thiago Silva, que visa garantir o ensino fundamental nas escolas confessionais de cunho religioso com a Secretaria de Educação de Mato Grosso (Seduc).

“Como vai depender ainda da sanção do governador Mauro Mendes (projeto), paralelamente, vamos também entrar com o mandado de segurança coletivo para buscar garantir na Justiça que os nossos filhos sigam matriculados na escola”, disse um dos integrantes da comissão de pais da escola, Serion Hevandro Chrun.

Rondonópolis conta com quatro escolas de origem confessional que ofertam os anos iniciais. Além do Sagrado Coração de Jesus, as outras unidades são o La Salle, Santo Antônio e São José Operário.

Os pais destas escolas são contrários ao processo de redimensionamento da Seduc, que consiste em deixar de ofertar os anos iniciais na rede estadual, passando a responsabilidade ao Município.