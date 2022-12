Com as datas comemorativas do fim de ano – Natal e Ano Novo – o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais e agências bancárias geralmente sofrem algumas alterações.

Para este ano, o comércio em Rondonópolis abre as portas na véspera de Natal, sábado (24), das 8 às 21h. Já no domingo (25), dia de Natal, e no domingo (1º), Ano Novo, todos os estabelecimentos estarão fechados.

No caso das agências bancárias, conforme a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), os expedientes seguem normal entre os dias 26 (segunda-feira) e 29 (quinta-feira). Na sexta-feira (30), todas as agências bancárias não terão expediente.