O feriado de comemoração dos 69 anos de emancipação político-administrativa de Rondonópolis, no próximo sábado (10/12), tem a permissão de abertura das lojas aos comerciantes interessados. O funcionamento está previsto na convenção coletiva de trabalho do comércio varejista de 2022, sendo opcional a cada comerciante.

Para esse dia, o Sindicato dos Empregados no Comércio de Rondonópolis informa que as lojas podem abrir as portas das 7h às 15h. O Shopping Center, no entanto, pode funcionar em horário especial nessa ocasião, com horário próprio.