O deputado estadual Thiago Silva informou, agora à tarde, que acaba de ser aprovado, na Assembleia Legislativa, em segunda votação, o Projeto de Lei de número 884/2022, de sua autoria, que tem o objetivo de manter o convênio do Governo do Estado com as escolas confessionais (religiosas), que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

A partir de um decreto do Governo do Estado, junto com decisão do Município de Rondonópolis, está sendo feita a transferência para a Prefeitura, já em 2023, dos anos iniciais (1º ao 5º anos) do Ensino Fundamental das escolas da rede estadual, o que gerou grande revolta na comunidade escolar diante da mudança de forma abrupta.

Ontem, pais, professores e alunos de Rondonópolis foram até Cuiabá, para participar de sessão da Assembleia Legislativa, cobrando a aprovação do Projeto de Lei 884/2022. “Agradeço o apoio de todos os deputados e, principalmente, dos pais de alunos e de toda comunidade escolar que estiveram ao nosso lado. Agora o projeto segue para a sanção do Governo Estadual. Seguimos o nosso propósito de honrar e trabalhar pela educação de qualidade em todo Mato Grosso!”, externou Thiago Silva.