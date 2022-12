Apesar de ter tido o projeto de revitalização concluído e entregue em agosto deste ano, a Praça Brasil, no Centro de Rondonópolis, segue com os espaços reservados para quiosques comerciais fechados e ainda sem reforma. A Prefeitura de Rondonópolis tem tentado contratar uma empresa para reformar esses espaços, mas até agora nenhuma empresa demonstrou interesse.

A revitalização da Praça Brasil vinha sendo uma grande cobrança por parte da população, mas os resultados das obras acabaram não agradando grande contingente da população. Muitas pessoas acharam que não houve uma modernização no logradouro, sendo trocados basicamente o calçamento e passeios públicos.

Por fim, os quiosques comerciais não foram contemplados nesse projeto de revitalização. Com a demora para as obras nesses espaços, muita gente vem estranhando a paisagem da Praça Brasil, com esses locais interditados, fechados com tapumes. Segundo a Prefeitura, a reforma dos quiosques é a segunda etapa do projeto.

O poder público informou que entregou a primeira etapa e licitou a reforma dos quiosques. Porém, as duas primeiras licitações deram desertas. Agora, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer informou que já foi aberta uma nova licitação para os quiosques, para o próximo dia 20 de dezembro. Enquanto isso, os quiosques ficarão com os famigerados tapumes.

Além disso, a Prefeitura insiste em colocar nessa licitação, além da reforma desses espaços, o fechamento da Praça Brasil com gradil, dificultando o acesso do público. O cercamento das praças da cidade, especialmente as centrais, tem gerado muita resistência por parte de moradores, que não concordam com a medida.