A secretária municipal de Habitação e Urbanismo, Huani Rodrigues, explicou que o Banco do Brasil já encaminhou os documentos necessários para que seja dado início ao processo de assinatura dos contratos e posterior entrega para a respectiva posse e ocupação dos imóveis, de acordo com a determinação do Ministério do Desenvolvimento Regional.

Além disso, problemas que resultaram na demora da liberação dos contratos pelo Banco do Brasil contribuíram para atrasar ainda mais a entrega dos apartamentos. Nesta etapa devem ser entregues 1.440 apartamentos. Outros 1.152 ainda precisam ter as obras concluídas.

As obras do Residencial Celina Bezerra começaram ainda em 2013. O residencial tem duas etapas. A primeira etapa conta com 1.152 apartamentos, que atualmente se encontra com as obras praticamente esquecidas. Na segunda etapa foram construídos 1.440 apartamentos e são esses que devem ser entregues aos beneficiários, após a conclusão das assinaturas dos contratos.

Já as obras dos 1.152 apartamentos restantes, que compreendem a primeira etapa do empreendimento, não tiveram mais avanços. Nessa parte do residencial, a maioria dos prédios foi erguida, mas ainda restam alguns para serem levantados.

As obras do Celina Bezerra são uma das últimas voltadas para pessoas de baixa renda e iniciadas pelo programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal, em Rondonópolis.