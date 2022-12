Moradores de Rondonópolis pedem providências dos órgãos competentes, como conselho tutelar e Secretaria Municipal de Assistência Social quanto a presença de crianças nas ruas do centro da cidade enquanto os pais pedem esmola.

A preocupação é com a exposição dessas crianças em semáforos, cruzamentos e rotatórias, principalmente em horários em que o sol está bastante quente.

Esse tipo de situação está cada dia mais comum em alguns cruzamentos da região central. Ontem (21), uma moradora da cidade disse que se deparou com um casal que estava com várias crianças, uma delas bem pequena, com cerca de um ano, no cruzamento da Rua Dom Pedro II com a Avenida Marechal Rondon.

As crianças estavam expostas ao sol do meio-dia enquanto os pais pediam dinheiro no semáforo. Neste caso, a moradora informou se tratar de um casal de nacionalidade venezuelana.

“Fiquei muito preocupada com a situação. Essas crianças não podem ficar assim expostas nas ruas, debaixo de um sol fortíssimo, podem até ter problemas de saúde. Aliás, elas nem deveriam estar nas ruas. As autoridades, o conselho tutelar, precisam fazer sua parte e não permitir que isso aconteça. Criança deve estar na escola, em casa, criança deve ser protegida, não pode estar exposta nas ruas dessa forma”, disse indignada.