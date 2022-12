Os líderes comunitários Wilber Maciel e Geraldo Cardoso (Pagé) estiveram, nesta terça-feira (20), na Secretaria Estadual de Educação (Seduc), em Cuiabá, representando o deputado estadual Thiago Silva (MDB) para acompanhar a nova licitação da reforma geral da Escola Domingos Aparecido dos Santos, localizada no bairro Conjunto São José, em Rondonópolis.

Durante o certame, que também foi transmitido pelo Youtube da Seduc, três empresas apresentaram todos os documentos necessários para participarem do processo licitatório da escola, que é um antigo desejo da comunidade escolar e das lideranças da região.

A comissão de licitação da Secretaria informou que após recebido as propostas irá fazer a análise dos documentos apresentados e deverá fazer o anúncio da empresa habilitada, no próximo mês de janeiro. De acordo com o projeto da Seduc, a obra terá o valor aproximado de R$ 7,5 milhões.

“Este é um desejo antigo da nossa comunidade e viemos de Rondonópolis, representando toda a comunidade escolar para acompanhar a licitação, que felizmente teve três empresas que concorreram. Agora, é aguardar a análise dos documentos e o anúncio final. Vamos torcer para que a escola seja totalmente reformada ainda no primeiro semestre de 2023”, disse Wilber Maciel.

De acordo com Geraldo Cardoso, essa obra é bastante solicitada pelos moradores da região e como vice-presidente do Conjunto São José, tem trabalhado junto do deputado Thiago Silva para que essa obra possa se tornar realidade.

A área total a ser contemplada com a obra é de aproximadamente 3,4 mil m², sendo que está prevista a construção de cozinha com refeitório, reforma de quadra poliesportiva, onde a escola será contemplada com um projeto arquitetônico com acessibilidade, estrutural, hidro sanitário, elétrico e de combate ao incêndio.

“Fizemos indicação e garantimos a destinação de recursos por parte da Seduc para a realização desta tão aguardada reforma geral que irá deixar a escola com cara nova. Tive a honra de estudar na Escola Domingos e para mim é uma alegria ter conseguido viabilizar o recurso junto ao Secretário Alan e Governador Mauro Mendes, a reforma que trará melhores condições de aprendizagem para a nossa juventude”, disse o deputado Thiago Silva.