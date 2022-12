As nomeações e transferências de alguns padres na Diocese de Rondonópolis-Guiratinga, anunciadas nesta semana, geraram insatisfação e indignação em uma parcela dos fieis de Rondonópolis, especialmente das paróquias afetadas, como São José Esposo e Santa Terezinha. Diante das mudanças consideradas abruptas, diversos moradores locais vão fazer uma manifestação pacífica, a partir das 18h desta sexta-feira (9), em frente a sede da Diocese, na Rua Frei Servácio, no bairro Santa Cruz.

Conforme a decisão do bispo dom Maurício da Silva Jardim, entre as alterações, o padre Arthur Moreira Brito será nomeado como pároco da Paróquia São José Esposo. O padre João Henrique Corrêa, por sua vez, será nomeado como pároco da Paróquia Bom Jesus de Juscimeira. O padre Eriovaldo Couto de Queirós será nomeado como pároco da Paróquia São José do Povo. O padre Lauri Rodrigues da Silva, por sua vez, será nomeado como pároco das Paróquias Santa Terezinha do Menino Jesus e Nossa Senhora de Fátima/São Lourenço.

Os manifestantes criticam que o bispo, tendo chegado há poucos meses na cidade, em vez de conhecer melhor a comunidade, fez alterações precipitadas, sendo que alguns apontam que a decisão é motivada por perseguição ideológica, devido aos padres terem uma linha mais conservadora. “O Bispo é o nosso Pastor, mas ainda não teve tempo de nos conhecer, conhecer suas ovelhas. Tomou decisões levado por informações de terceiros. Ele precisa ver suas ovelhas, conhecê-las. Pedir que, em outras situações, primeiro venha dialogar, conhecer e depois tomar decisões. Somos suas ovelhas. Queremos servir nossa Igreja, mas somos pessoas que merecem respeito e cuidado”, repassaram ao A TRIBUNA.

O advogado Magno Pereira, que é presidente da Associação Divina Misericórdia, vinculada à Paróquia São José Esposo, explica que a comunidade católica recebeu com surpresa as transferências de vários padres na Diocese. Nisso, externa que causou estranheza essa mudança repentina de alguns padres. “Entendemos que são comuns as mudanças na Igreja, mas não soou em bom tom essas alterações ainda nesse momento de transição”, justificou ele, apontando que, inicialmente, era esperado que o bispo recém-chegado pudesse conhecer todas as paróquias e conhecer toda a Diocese.

Conforme Magno Pereira, a comunidade quer mostrar sua indignação com essas mudanças, sendo uma premissa do direito canônico a manifestação de forma respeitosa das decisões que envolvem seu clero. Além disso, aponta a estranheza gerada devido ao fato dos padres transferidos terem um perfil mais conservador. Inclusive, informou que na manhã desta sexta-feira um grupo de fieis já levou, pessoalmente, ao bispo a insatisfação com a forma com que as alterações foram feitas nessas paróquias, sem um diálogo com a comunidade.

Os manifestantes, especialmente da Paróquia São José Esposo, esperam que o bispo da Diocese reveja sua decisão e possa voltar atrás nas transferências efetivadas. Lembram que, no passado, tentaram transferir o padre João Paulo (hoje falecido) para Pedra Preta, mas diante das manifestações contrárias, o bispo da época voltou atrás.

Segundo o bispo dom Maurício, como consta no comunicado da Diocese, as mudanças em questão atendem as necessidades pastorais, tendo ouvido, para isso, o Conselho de Presbíteros reunido no dia 7 de dezembro deste ano.