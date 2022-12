Um dos problemas foi a contratação de última hora de uma empresa para prestação do serviço, com processo licitatório realizado em 1º de dezembro e divulgação do resultado apenas próximo ao dia 10 de dezembro.

Desde o final do mês de novembro deste ano, o A TRIBUNA vem expondo a falta de planejamento e os problemas para a decoração pública de Natal no município de Rondonópolis.

Após muita demora, poucas luzes, pouca beleza e muitas críticas. Os muitos problemas na decoração de Natal montada pela Prefeitura de Rondonópolis neste ano vão ser questionados formalmente pelos vereadores Oseas Reis (PP) e Marisvaldo Gonçalves (PSL), que atestam que receberam diversos questionamentos por parte da população quanto à demora na montagem do atrativo, os altos valores pagos e a baixa beleza do material.

Oseas Reis ressalta que ele e Marisvaldo vão fazer um requerimento ao secretário municipal de Cultura, Pedro Augusto, cobrando as planilhas dos gastos com a iluminação especial e explicações para os problemas verificados. O vereador atesta que os enfeites foram colocados atrasados, em pouca quantidade e, ainda, sem uma beleza condizente com Rondonópolis.

A decoração de Natal no Centro de Rondonópolis custou este ano R$ 395 mil. Mesmo com esse valor, contra R$ 180 mil do ano passado, Oseas Reis pontua que o material, praticamente, ficou pronto faltando quatro dias para o Natal e ainda não teve a qualidade esperada, visando atrair os moradores e fomentar as vendas dos comerciantes. “A população merece uma resposta!”, afirmou.