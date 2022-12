A dinamicidade da economia de Rondonópolis vai muito além do que seus moradores podem imaginar. Prova disso é que a maioria dos rondonopolitanos não sabe, mas a cidade também produz energia hidrelétrica. A cidade possui em seu território duas Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs).

A Pequena Central Hidrelétrica Rondonópolis e a Pequena Central Hidrelétrica José Gelázio da Rocha, ambas localizadas desde 2008 no ribeirão Ponte de Pedra, no município de Rondonópolis, são operadas pela empresa Engie Brasil Energia, que adquiriu as unidades por R$ 208 milhões (valor atualizado: R$ 422 milhões), com concessões válidas até 2032.

A PCH Rondonópolis possui três unidades geradoras com turbinas horizontais tipo Francis de 8,87 MW cada, totalizando 26,6 MW, e sua garantia física para comercialização é de 10,1 MW médios. A PCH José Gelázio da Rocha possui três unidades geradoras com turbinas horizontais tipo Francis de 7,9 MW cada, totalizando 23,7 MW, e a garantia física para comercialização é de 9,2 MW médios.

Segundo a empresa, as PCHs empregam cerca de 50 colaboradores, entre diretos e indiretos, e, somadas, possuem seis unidades geradoras, totalizando 50 MW, energia suficiente para abastecer uma cidade do porte de Rondonópolis, por exemplo (aproximadamente 240 mil habitantes). Em 2016, as duas unidades passaram a ser operadas remotamente a partir do Centro de Operação da Geração (COG), localizado na sede da empresa, em Florianópolis (SC).

Vale dizer que a Compensação Financeira pelo Uso de Recursos Hídricos (CFUHR) é uma obrigação legal das produtoras de energia elétrica de origem hídrica. O valor a ser recolhido é de 7% do valor da energia produzida, sendo 0,75% desse percentual destinado à Agência Nacional das Águas (ANA) e os 6.25% restantes, destinados aos municípios.

Além da contribuição com os impostos como ICMS e ISS, a empresa aponta uma preocupação com as comunidades, especialmente do entorno dos empreendimentos. “Um dos projetos em andamento é o Mulheres do Nosso Bairro, criado em 2020 como uma das iniciativas da companhia para enfrentamento dos males causados pela pandemia”, informou.

A PCH José Gelazio da Rocha também faz parte do Programa de Visitas e Educação Ambiental promovido pela companhia como forma de aproximação com as comunidades do entorno dos empreendimentos. Por meio desse programa, a empresa abre suas portas para escolas, universidades e outras instituições interessadas para explicar sobre o funcionamento da usina, a história da companhia e suas melhores práticas.

Além disso, a empresa possui um Programa de Educação Ambiental, desenvolvido nas usinas de geração de energia elétrica operadas por ela. Esse programa também inclui palestras de Educação Ambiental em escolas. Aberto a todos os públicos, tem ênfase para o estudantil e abrange a operação das usinas e seus programas socioambientais.

