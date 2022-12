1 de 5

A praticamente dois anos das eleições municipais que acontecem em 2024, partidos e políticos já começam a se organizar e buscar fortalecer nomes para concorrer à Prefeitura de Rondonópolis.

As articulações já mostram que alguns nomes começaram a ser trabalhados para a disputa. Apesar de que novidades podem vir a ocorrer neste período de dois anos, com novas lideranças se despontando e outras perdendo espaço, as apostas já começam a aparecer.

De uma parte há o grupo político atualmente alinhado com o prefeito José Carlos do Pátio (PSB), que busca formar uma liderança em condições de disputar a Prefeitura com reais chances de vencer.

De outro, existem grupos mais alinhados com a direita que têm lideranças como o ex-prefeito Adilton Sachetti (Republicanos) e nomes como dos deputados estaduais, o eleito Cláudio Ferreira (PTB) que, inclusive, já disputou a Prefeitura em 2020.

O reeleito Thiago Silva, no seu segundo mandato na ALMT e jovem liderança de destaque do MDB, poderá contar com a tradicional força local do partido. A ala do deputado reeleito Nininho já fala abertamente que lançará a candidatura do atual vice-prefeito Aylon Arruda.

Não se pode deixar de lado lideranças históricas de Rondonópolis como o ex-prefeito Percival Muniz (MDB) e o deputado federal Carlos Bezerra (MDB), que têm influências importantes nas articulações políticas.

O ex-prefeito Percival Muniz, atualmente filiado ao MDB, vem sendo, inclusive, cogitado para buscar um quarto mandato como prefeito em uma possível junção com o grupo alinhado com Pátio. Conversas entre os dois já vêm ocorrendo.

Entre as especulações estaria um acordo do atual prefeito com Percival, e com o presidente do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear), Paulo José Correia, braço direito de Pátio e que já está sendo anunciado como seu sucessor, compondo uma chapa ao executivo municipal.

Já pelo grupo alinhado com o ex-prefeito Sachetti, podem ainda surgir novos nomes, mas não é isso o que se vê até o momento, podendo o próprio ex-prefeito acabar sendo o nome escolhido para entrar na disputa pela Prefeitura.