O setor de prestação de serviços de Rondonópolis vem mostrando sua força no cenário regional do Brasil. Uma publicação da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) colocou Rondonópolis entre as cidades da região Centro-Oeste que mais arrecadaram Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) em 2021, perdendo apenas para as capitais.

Conforme o Anuário Multi Cidades – Finanças dos Municípios do Brasil, Rondonópolis teve uma arrecadação de R$ 118,37 milhões em ISS no ano passado. Com isso, o município foi o quarto em arrecadação desse tipo de imposto na região em 2021. Rondonópolis desbancou, no ranking regional, economias fortes como Aparecida de Goiânia (GO) e Anápolis (GO).

As maiores arrecadações foram das capitais Goiânia (GO), Campo Grande (MS) e Cuiabá (MT). De acordo com a publicação, as três capitais figuram nas primeiras colocações, com recolhimentos de R$ 870 milhões, R$ 435,51 milhões e R$ 411,90 milhões, respectivamente, em 2021. Os valores são corrigidos pelo IPCA.

Após as capitais e Rondonópolis, outros destaques no top 10 das maiores arrecadações de ISS da região Centro-Oeste são Aparecida de Goiânia, Anápolis, Dourados (MS), Rio Verde (GO), Três Lagoas (MS) e Sinop (MT), com valores entre R$ 81,61 milhões e R$ 107,8 milhões.

O anuário apresenta a relação da arrecadação das cidades e reforça o peso do imposto nas receitas municipais. Vale explicar que o recolhimento do ISS é obrigatório para todos os prestadores de serviço, profissionais autônomos e empresas que oferecem serviços para a população.

BRASIL

Após a recessão causada pela pandemia em 2020, a arrecadação dos municípios brasileiros com o ISS voltou a crescer em 2021, alcançando o recorde de R$ 88,05 bilhões, valor 13,8% maior do que o registrado em 2020. A cifra superou, em 10,5%, o recorde anterior, que foi obtido em 2019, quando totalizou R$ 79,68 bilhões, considerando a variação da inflação medida pelo IPCA.

Economista e editora do anuário Multi Cidades – Finanças dos Municípios do Brasil, Tânia Vilella ressalta que, em 2021, o avanço do ISS foi mais intenso nos municípios com população abaixo de 100 mil habitantes, que registraram taxa média anual de crescimento de 8,7% entre 2004 e 2021. No mesmo no período, os municípios com mais de 100 mil moradores assinalaram uma elevação menor, da ordem de 6,6% ao ano.

“Esses resultados refletem não apenas a expansão do setor de serviços pelo país, como também a inclusão do ISS no Simples Nacional, em 2006, e os investimentos efetuados pelos municípios brasileiros em tecnologia da informação, visando aprimorar e potencializar o recolhimento do imposto. Dados extraídos da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic/IBGE), referentes ao exercício de 2019, revelam que cerca de 60% dos municípios com até 100 mil habitantes adotavam a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica para captação do ISS”, explicou.

RANKING – AS 10 CIDADES QUE MAIS ARRECADARAM ISS NO CENTRO-OESTE DO PAÍS EM 2021