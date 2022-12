A cena de um aluno sendo arrastado em uma escola de Rondonópolis causou revolta e indignação na cidade. Um vídeo gravado em uma sala de aula na Escola Municipal Bernardo Venâncio de Carvalho, no bairro Jardim Liberdade, se tornou público e levou a Secretaria Municipal de Educação (Semed) a se manifestar.

Em coletiva de imprensa na manhã de ontem (7), a secretária municipal de Educação, Mara Gleibe da Fonseca, informou que a professora responsável pela turma e o estagiário que aparece arrastando a criança foram demitidos e a diretora e duas coordenadoras da escola afastadas dos cargos. A secretária afirmou que o caso é inadmissível e pediu perdão aos pais da criança.

O vídeo que se tornou público foi gravado há cerca de 20 dias por outra estagiária que estava na sala de aula no momento da agressão.

A Semed informou que tomou conhecimento do caso dias após o ocorrido, em 14 de novembro, por meio do Conselho Municipal de Educação. Na ocasião, a secretária relatou que a direção da escola foi convocada para explicar a situação e alegou desconhecer o fato.

No mesmo dia, a Semed demitiu o estagiário, que era contratado como monitor para acompanhar o aluno do ensino fundamental de oito anos que é diagnosticado com transtornos que exigem o acompanhamento em sala de aula.

Posteriormente, diante da gravidade do fato, a Semed também demitiu a professora responsável pela turma, que estava presente em sala no momento da agressão.

A secretária destacou ainda que para que toda a situação seja devidamente esclarecida, um processo administrativo disciplinar foi aberto, com o objetivo de averiguar a conduta da direção e coordenação da escola. A diretora e duas coordenadoras serão ainda afastadas dos cargos.