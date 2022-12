Após questionamentos, a Câmara Municipal autorizou a Prefeitura de Rondonópolis a comprar uma valorizada área junto à Avenida Bandeirantes, de propriedade da Algodoeira Palmeirense SA, próxima ao córrego Canivete, cujo valor de venda é de R$ 8,5 milhões. A intenção do Município é construir no local uma praça.

Os vereadores aprovaram na última sessão um projeto de lei na Câmara que autoriza o uso pela Prefeitura de R$ 3,5 milhões do Fundo Municipal do Meio Ambiente, que complementaria o valor necessário para a compra. Conforme informações repassadas ao A TRIBUNA, o Município pagará o valor restante de forma judicializada.

O prefeito José Carlos do Pátio anunciou que, com a autorização da compra, a Prefeitura vai construir na área, que fica em frente ao Assaí Atacadista da Vila Operária, uma praça que levará o nome de Dandara dos Palmares, esposa de Zumbi dos Palmares. O tamanho total da área é de 21.200 m², sendo que a mesma está há muitos anos com as instalações desativadas.