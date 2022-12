A Prefeitura de Rondonópolis anunciou a assinatura da ordem de serviço de uma ampla reforma da Feira da Vila Operária, uma das mais tradicionais da cidade. Assim, em breve, as obras no local já serão visíveis.

O projeto na Feira da Vila Operária, orçado em R$ 1,3 milhão, contempla serviços na parte elétrica e hidráulica, no pavimento, telhado, revitalização e outros reparos necessários.

As cobranças por melhorias na Feira da Vila Operária têm sido uma constante nos últimos anos por parte de feirantes e frequentadores. Inclusive, no ano passado, o Município chegou a anunciar uma reforma no telhado do recinto.

“Estamos fortalecendo o pequeno produtor, melhorando as condições para eles. Concluímos a Vila Aurora e agora vamos revitalizar toda a feira da Vila Operária”, anunciou o prefeito da cidade.

A entrega da reforma da Vila Aurora, outra bem tradicional na cidade, ocorreu nesta quarta-feira (30) e, nesta sexta-feira, já poderá ser conferida pelos visitantes.