Em seus dois anos de mandato, o vereador Investigador Gerson destacou à reportagem que foram mais de 1.502 ações em prol de Rondonópolis, sendo 58 projetos de Lei aprovados, destacando-se entre eles: Lei nº 11.786/21, intitulada Corrupção Zero, que dispõe sobre a proibição de incentivos fiscais a empresas que tenham envolvimento em corrupção; Lei nº 11.421/21 – Parada Segura, que estabelece critérios para desembarque de passageiros fora da parada de ônibus, em período noturno, nos veículos de transporte coletivo. Lei nº 11.378/21, que cria cotas para mulheres vítimas de violência doméstica nos Programas de Habitação Social.

E projeto de Lei nº 12.405/22, que dispõe sobre assegurar à pessoa idosa, à gestante, lactantes e à pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida o agendamento de consultas médicas, por telefone e/ou por meios eletrônicos.

O parlamentar assinala que já apresentou mais de 647 indicações sobre demandas da população e que inclusive muitas delas já foram atendidas, são mais de 366 ofícios enviados aos órgãos públicos, 95 moções de aplausos, destacando se ainda as 264 fiscalizações realizadas in loco em vários órgãos públicos – UPA, Hospital Municipal, PAzinho Infantil, Policlínica, postos de saúde, escolas, obras em andamento, Hospital Regional e nos bairros, sempre atento às questões da população, que após os apontamentos das demandas o vereador relata que apresentou 72 requerimentos solicitando explicações e melhorias.