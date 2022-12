A reforma e ampliação da Câmara Municipal de Rondonópolis devem ser concluídas nos próximos dias. Foram investidos nas obras pouco mais de R$ 1 milhão, segundo o chefe de Administração Geral do Legislativo, Wendel Girotto. As mudanças visam ampliar e modernizar o espaço para atender as necessidades dos vereadores e servidores, bem como ofertar melhores condições para atendimento da população.

Girotto explica que a obra de reforma englobou a ampliação do espaço interno, inclusive, da sala de reuniões para a ordem do dia que havia sido construída para 11 vereadores e não comportava o número atual.

A reforma também contou com melhorias nos espaços de trabalho com novos mobiliários, com implantação de novo sistema de rede de lógica para internet.