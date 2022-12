Diante da disparada de casos de Covid-19 na última semana, com aumento de mais de 130% em relação à primeira semana de dezembro, a Secretaria Municipal de Saúde anunciou ontem (19), que o Hospital Municipal Antônio dos Santos Muniz, conhecido também como Hospital de Retaguarda, agora também é referência no atendimento de pessoas com sintomas relacionados à covid. Pacientes com sintomas da doença poderão procurar diretamente o hospital, que estará de portas abertas.

Além do hospital que passa a ser referência para atender pessoas com sintomas de Covid, a Secretaria de Saúde destacou que as unidades de saúde dos bairros também estão aptas para receber pacientes com os mesmos sintomas e com testes disponíveis, exceto nas unidades onde enfermeiros ou médicos estão de atestado ou de férias.

Nesse caso, o interessado pode buscar outro posto próximo de casa. Os técnicos estão aptos para fazer os testes de acordo com os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde.