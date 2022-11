Iniciada em fevereiro deste ano, a reforma da Feira da Vila Aurora ainda não tem data divulgada para sua inauguração. O Jornal A TRIBUNA recebeu reclamações de feirantes de que a obra já estaria pronta e a Prefeitura não faz a entrega, a fim que ocorra somente no próximo mês, dentro da programação de aniversário de 69 anos de emancipação do município, celebrado no dia 10 de dezembro.

Com esta suposta demora da prefeitura para entregar a obra de revitalização do espaço, os feirantes estão sofrendo para trabalhar num local inadequado, já que as barracas estão sendo instaladas toda sexta-feira no estacionamento que foi construído no local.

Segundo o feirante, que não quis se identificar, as condições precárias têm afastado os consumidores do local.

“É um absurdo. A obra está pronta e eles (Prefeitura) não entregam. Enquanto isso, estamos tendo que montar as barracas no estacionamento para trabalhar. Muito difícil a situação, quando não é o calor é a chuva que atrapalha e, com isso, muitas pessoas deixam de frequentar a feira”, lamentou.

Questionada pelo Jornal A TRIBUNA, a prefeitura informou que a data de inauguração ainda não foi marcada.

Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra), a obra ainda não está concluída, restando ser realizados pela empresa responsável alguns ajustes pontuais. Assim que forem realizados os serviços que faltam, será marcada a data da entrega.

A reforma da Feira da Vila Aurora era uma cobrança dos feirantes, pois o espaço apresentava vários problemas estruturais. Presidente da Associação dos Feirantes de Rondonópolis (Asfero), Luis Cláudio Martins afirmou que tem acompanhado de perto e cobrado a entrega da obra de revitalização do espaço localizado entre as ruas Dom Pedro II e Rio Branco, na Vila Aurora.