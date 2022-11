A Câmara Municipal aprovou ontem (9), em segunda votação, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2023 durante a sessão ordinária. O texto foi aprovado com 23 emendas dos vereadores.

Com a aprovação, a LDO segue para a sanção do prefeito José Carlos do Pátio. Já a Câmara, com a aprovação da LDO, passa a analisar a Lei Orçamentária Anual (LOA), que precisa ser votada até o dia 20 de dezembro.