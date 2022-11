Grande contribuidor com causas locais e dos registros da memória do povo rondonopolitano, o historiador Ailon do Carmo morreu aos 79 anos de idade neste sábado (5/11), em Rondonópolis.

Ele era membro da Academia Rondonopolitana de Letras (ARL) e tido como um dos principais historiadores do município, tendo publicado 12 livros em sua existência.

O falecimento ocorreu por volta das 7h da manhã na própria casa do escritor, em decorrência de uma doença no fígado (hepatopatia crônica), que progrediu de forma muito rápida. Em função da doença, vinha alternando internações e ficando em casa em repouso.

Conforme uma das filhas do escritor, Maísa do Carmo, ele vinha acumulando água na barriga e precisava retirá-la a cada período, deixando-o muito debilitado, porque o processo retirava proteínas.

Ailon do Carmo também era advogado, poeta e compositor. É membro fundador e foi o segundo presidente da Academia Rondonopolitana de Letras, cadeira nº 01, tendo como patrono o Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon.

Suas produções jornalísticas foram fartas e diversificadas. Trabalhou no Jornal A TRIBUNA e na 104 FM local. Inclusive, nunca deixou de colaborar com produções e artigos para o A TRIBUNA. Ganhou concursos de música e de trovas.