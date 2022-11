Em vez de serem um cartão-postal para quem entra e sai de Rondonópolis, as vias marginais à BR-364, na travessia urbana de Rondonópolis, no trecho entre o antigo aeroporto e o anel viário, na saída para Cuiabá, se tornaram um transtorno para motoristas e cidadãos que fazem uso delas. Com pistas em grande parte sem asfalto, buracos, erosões, poeira/lama, mato e outros são problemas diários.

Apesar de estarem bem em uma das entradas da cidade, essas vias marginais não possuem pavimentação em grande parte da sua extensão até hoje – considerando ainda que Rondonópolis está perto de universalizar o asfalto urbano. A situação é motivo de dor de cabeça para as pessoas que precisam acessar os bairros ou empresas lindeiros ou próximos à rodovia.

Quando da época da seca, essas vias sem asfalto ficam repletas de erosões, buracos e até crateras que dificultam o tráfego de veículos, inclusive motos. A poeira que invade as empresas próximas é outro problema. Na época de chuvas, a lama, as grandes poças de água e enxurradas são transtornos que se somam aos buracos. O mato também cresce e macula a imagem da entrada da cidade.

As obras de drenagem executadas pela concessionária Rota do Oeste, próximas ao Praia Clube, devem amenizar um pouco os problemas nas vias marginais em questão, mas a espera continua sendo pela pavimentação total das vias.

Vale lembrar que as vias marginais nesse trecho da travessia urbana são repletas de empresas, sendo a maioria que prestam serviços a caminhões, fazendo com que também recebam o tráfego de veículos pesados.